الخطيب يُكرم لاعبي الأهلي بعد إنجازهم مع منتخب الكاراتيه ببطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تكريم لاعبي الكاراتيه «عمر أشرف ومنة الهواري وملك ناجي ومريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى»، بعد الإنجازات التي حققوها مع المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين والشابات تحت 21 عامًا، والتي أقيمت في مدينة فينيسا الإيطالية، وذلك في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.



وقام الخطيب أيضًا بتكريم جهاز الكاراتيه بـ الأهلي، الذي يضم كلًّا من خالد فضل، رئيس الجهاز، والمدربين: «محمد مهاراتو، ومحمد عبد القادر، وأحمد عيد»، على المجهود الذي يبذلونه لصناعة أبطال يمثلون المنتخبات الوطنية، ويساهمون في رفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية.



وقدم رئيس الأهلي التهنئة لأبطال الكاراتيه، على النتائج التي حققوها في بطولة العالم، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلوه منذ انطلاق منافسات البطولة وصولًا إلى منصات التتويج.

كما أهدى الخطيب درع وعلم النادي لأبطال الكاراتيه وجهازهم الفني.



وحقق لاعبو الكاراتيه بالأهلي إنجازًا كبيرًا في بطولة العالم، حيث فاز عمر أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجرامًا، وفازت منة الهواري بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، كما فازت ملك ناجي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن ٦٦ كيلوجرامًا.

وساهمت لاعبات النادي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى» في حصول المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية، بعد الفوز على منتخب ‏لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث.‏



جاءت نتائج لاعبي الأهلي انعكاسًا للاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، ‏تحت قيادة الكابتن خالد فضل، وفي ظل تواجد أفضل العناصر في كافة الفئات العمرية، وهو ما كان له دور كبير في حصد ‏البطولات، والمساهمة في الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية بكافة المحافل القارية والدولية.

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