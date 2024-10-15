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تصفيات كأس العالم، الإمارات تخسر أمام أوزبكستان بهدف - أخبار كلمتك

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تصفيات كأس العالم، الإمارات تخسر أمام أوزبكستان بهدف - أخبار كلمتك

تصفيات كأس العالم، الإمارات تخسر أمام أوزبكستان بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:32 مساءً - فاز منتخب أوزبكستان على الامارات بهدف دون رد في إطار منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

منتخب الإمارات بعد الخسارة يتجمد رصيده عند 4 نقاط في الترتيب الرابع للمجموعة الأولى بينما عزز المنتخب الأوزبكي صدارته بـ10 نقاط ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد جاء بالدقيقة 72 عن طريق أوتابيك شوكوروف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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