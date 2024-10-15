تصفيات كأس العالم، الإمارات تخسر أمام أوزبكستان بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:32 مساءً - فاز منتخب أوزبكستان على الامارات بهدف دون رد في إطار منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

منتخب الإمارات بعد الخسارة يتجمد رصيده عند 4 نقاط في الترتيب الرابع للمجموعة الأولى بينما عزز المنتخب الأوزبكي صدارته بـ10 نقاط ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد جاء بالدقيقة 72 عن طريق أوتابيك شوكوروف.

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