سيدات الأهلي لـ اليد يفزن على أوتوهو الكونغولي 35-27 بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 35-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول على نظيره أوتوهو بنتيجة 16-10 ليعود المارد الأحمر في الشوط الثاني ويوسع الفارق ليحقق فوز هام بنتيجة 35-27.



قائمة فريق سيدات الأهلي لكرة اليد



وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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