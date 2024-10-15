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سيدات الأهلي لـ اليد يفزن على أوتوهو الكونغولي 35-27 بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

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سيدات الأهلي لـ اليد يفزن على أوتوهو الكونغولي 35-27 بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي لـ اليد يفزن على أوتوهو الكونغولي 35-27 بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 35-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول على نظيره أوتوهو بنتيجة 16-10 ليعود المارد الأحمر في الشوط الثاني ويوسع الفارق ليحقق فوز هام بنتيجة 35-27.

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قائمة فريق سيدات الأهلي لكرة اليد 
 

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ 
‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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