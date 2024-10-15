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الرياضة - 07:06 - وسام أبو علي وعمر فرج على يقودان هجوم فلسطين ضد الكويت في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - وسام أبو علي وعمر فرج على يقودان هجوم فلسطين ضد الكويت في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - وسام أبو علي وعمر فرج على يقودان هجوم فلسطين ضد الكويت في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - ظهر الثنائي وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، وعمر فرج، لاعب نادي الزمالك، على رأس تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب الكويت في تمام السابعة مساءً ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقود وسام أبو علي وعمر فرج تشكيل منتخب فلسطين أمام الكويت، على أمل تحقيق الفوز الأول في تاريخ الفدائين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب فلسطين في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة بتصفيات كأس العالم 2026 بعد حصد نقطة واحدة فقط.

فيما يحتل منتخب الكويت المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط بعد مرور أول 3 جولات حتى الآن بعد تعادلين وخسارة وحيدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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