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الرياضة - 07:06 - ساديو ماني يقود السنغال للصعود لكأس أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - ساديو ماني يقود السنغال للصعود لكأس أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - ساديو ماني يقود السنغال للصعود لكأس أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - صعد ساديو ماني نجم النصر السعودي بالمنتخب السنغالي إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعدما قاده لفوز قاتل على مضيفه منتخب مالاوي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 12 من التصفيات.

وخطف ماني، الهداف التاريخي لمنتخب السنغال، هدف الفوز القاتل لأسود التيرانجا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو المتصدرة، وظلت مالاوي بلا رصيد في المركز الأخير.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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