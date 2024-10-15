الرياضة - 07:06 - تصفيات أمم أفريقيا.. زامبيا تجدد فرصتها في التأهل بالفوز على تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - فاز منتخب زامبيا على نظيره التشادي 1 /0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وعلى ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، تقمص كينيدي موسوندا دور البطولة وسجل هدف الفوز لمنتخب زامبيا في الدقيقة 70.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط وتأتي تشاد في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وكان منتخبا زامبيا وتشاد فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، خلال الجولة الماضية

ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، كما رفع منتخب تشاد رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.