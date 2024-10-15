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الرياضة - 07:06 - مفاجأة.. محمد صلاح هدف عملاق الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - مفاجأة.. محمد صلاح هدف عملاق الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - مفاجأة.. محمد صلاح هدف عملاق الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم، أن نادي إنتر ميلان يدرس جديا في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

ةأفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي "إنتر ميلان" يفكر في التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، حيث ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025.

وقال موقع "إنتر لايف" الإيطالي، إن نادي إنتر ميلان يدرس التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

وتعد تلك هي التجربة الثالثة لصلاح داخل الأراضي الإيطالية، حيث سبق له اللعب لناديي فيرونتينا وروما.

في يوم 3 فبراير 2015، انتقل محمد صلاح إلى نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من تشيلسي، وخلال 26 مباراة لعبها سجل 9 أهداف.

كما أنه لعب معارا إلى روما في الفترة من 2015 وحتى 2016، وانضم إلى ذئاب العاصمة الإيطالية بشكل رسمي في موسم 2016-2017، وخلال تلك الفترة لعب 83 مباراة، وسجل 34 هدفا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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