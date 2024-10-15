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الرياضة - 07:06 - سبب استبعاد المهدي سليمان من قائمة منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - سبب استبعاد المهدي سليمان من قائمة منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - سبب استبعاد المهدي سليمان من قائمة منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد المهدي سليمان من قائمة الفراعنة أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء قرار استبعاد المهدي سليمان رغم جلوس 10 لاعبين فقط على دكة البدلاء، بينما تتيح اللائحة وضع 12 لاعبا بسبب لائحة منفصلة تخص حراس المرمى.

وتنص اللائحة على تواجد 3 حراس بحد أقصى في قائمة أي مباراة، بالتالي تم استبعاد المهدي سليمان من القائمة.

وضم التشكيل كل من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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