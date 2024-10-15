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تصفيات أمم أفريقيا، أوغندا تهزم جنوب السودان 2-1 - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، أوغندا تهزم جنوب السودان 2-1 - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، أوغندا تهزم جنوب السودان 2-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - حقق منتخب أوغندا فوزا مثيرا من مضيفه منتخب جنوب السودان 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، إذ تقدم دينيس أوميدي بهدف لأوغندا في الدقيقة 15 ثم تعادل يوحنا جوما لجنوب السودان في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني حسم منتخب أوغندا الفوز بهدف عكسي سجله ألفريد ليكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وانفرد منتخب أوغندا بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط وظلت جنوب السودان من دون رصيد في المركز الأخير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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