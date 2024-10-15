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تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تنعش فرصها في التأهل بالفوز على تشاد - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تنعش فرصها في التأهل بالفوز على تشاد - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تنعش فرصها في التأهل بالفوز على تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - فاز منتخب زامبيا على نظيره التشادي 1 /0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وعلى ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، تقمص كينيدي موسوندا دور البطولة وسجل هدف الفوز لمنتخب زامبيا في الدقيقة 70.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط وتأتي تشاد في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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