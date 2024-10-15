السفارة المصرية بـ موريتانيا تقيم حفل عشاء لـ بعثة منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - منتخب مصر، نظم سفير مصر بموريتانيا خالد يوسف حفل عشاء مساء أمس حضره محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، وحرص أبو الوفا على إهداء درع اتحاد الكرة وقميص منتخب مصر للسفير المصري،كما وجه الشكر على تسهيل المهام للبعثة عقب وصولها لموريتانيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا في السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

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