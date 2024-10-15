منتخب السنغال يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بهدف قاتل لماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:22 مساءً - تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الفوز على مالاوي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل ساديو ماني هدف الفوز للسنغال بالدقيقة 90,.

ويحتل منتخب السنغال الترتيب الثاني بالمجموعة 12 برصيد 10 نقاط ويحتل منتخب مالاوي الترتيب الأخير من دون رصيد.

وكانت السنغال قد فازت على مالاوي 4-0 في الجولة الماضية، حيث أحرز رباعية السنغال باب غايي وساديو ماني وبولايي ديا ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 35 و69 و71 و77، وتعرض لاعب مالاوي برايتون مونتالي للكرة في الدقيقة الـ 35.

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