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الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة عمان والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة عمان والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة عمان والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - بث مباشر مباراة الاردن وعمان في تصفيات كأس العالم اليوم.. يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة والقوية بين الأردن وعمان اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2024، على ملعب ستاد «عمان» معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026.

مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم بث مباشر

ويعسى منتخب الأردن إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم أمام عمان، من أجل اللحاق بكوريا الجنوبية والعراق، حيث يحتل المنتخب الأردني المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاك بعد الفوز في لقاء والتعادل في مثله والخسارة في مواجهة وحيدة.

على الجاب الأخر يسعى منتخب عمان بعمل انتفاضة قوية بالعودة مرة اخرى بالمنافسة في ظل تواجده بالمركز الابع برصيد 3 نقاط بفوز وحيد وخسارتين، حيث يسعى المنتخب العماني إلى تصحيح وضعه في الجدول والتقدم مركز أخر أملا في الحصول على بطاقة الصعود للمونديال.

بث مباشر مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة الأردن ضد عمان في تصفيات كأس العالم، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الإثنين والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026. حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب عمان الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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