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الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:15 - مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - بث مباشر مباراة مصر وموريتانيا.. يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين مصر موريتانيا اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2024، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بث مباشر

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا بحثًا عن الفوز الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، ويحتاج الفراعنة إلى نقطة واحدة من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي عن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا، وذلك بقرار من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

بث مباشر مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الإثنين والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب عمان الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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