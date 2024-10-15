الرياضة - 06:15 - عاجل.. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - مصر ضد موريتانيا.. أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء، والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ويبحث منتخب مصر في مباراة اليوم أمام موريتانيا عن تحقيق التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي تحتضنها المغرب في العام المقبل.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا ولكل منهم 3 نقاط.

وسيغيب عن تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته بعدما طلب اللاعب عدم خوض اللقاء بسبب إقامته على ملعب أرضيته من النجيل الصناعي.

كما يفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم المهاجم مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، والذي عانى من إجهاد في العضلة الحلفية، وقرر حسام حسن عدم سفره مع الفريق واستبعاده من قائمة المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالج صبحي

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، عمر مرموش.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.

موعد مباراة مصر ضد موريتانيا اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشط، وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 2.