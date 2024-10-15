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أسامة فيصل يقود هجوم منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

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أسامة فيصل يقود هجوم منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

أسامة فيصل يقود هجوم منتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا بشكل مكون من:

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

 وتقام مباراة مصر وموريتانيا في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نواكشوط ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب المرابطين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

تاريخ مباريات منتخب مصر ضد موريتانيا

 

التقى منتخبا مصر وموريتانيا أربعة مرات قبل مواجهة الليلة منهم ثلاثة مواجهات رسمية والرابعة ودية وفاز الفراعنة خلال ثلاثة مواجهات وتعادلا في مباراة واحدة كانت في موريتانيا


المباراة الأولى كانت في يوم 25 مارس من عام 2007 في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2008 وفاز منتخب مصر على موريتانيا بثلاثية نظيفة على ملعب «القاهرة الدولي».

 

وجاءت أهداف منتخب مصر عن طريق محمد زيدان في الدقيقة الثانية عشر، وأضاف بلال سيديبيه الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الـ 23 بالخطأ في مرماه، بينما اختتم حسام غالي أهداف المنتخب المصري في الدقيقة الـ 66.

بينما المواجهة الثانية كانت في الثالث من يونيو عام 2007، بين منتخب مصر ضد موريتانيا بملعب الأخير وكانت ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها 2008 وحسم حينها التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة.

 

وسجل هدف منتخب مصر حينها الصقر أحمد حسن بينما عدل يوهان لانجلي النتيجة لأصحاب الأرض.

 

أما اللقاء الثالث كان في الخامس عشر من أبريل عام 2012 وديا وفاز منتخب مصر حينها بثلاثية نظيفة على ملعب «راشد» بنادي شباب أهلي دبي.

وافتتح محمد ناجي جدو أهداف الفراعنة في الدقيقة الـ 25، وعاد اللاعب ذاته ليُضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ30، بينما اختتم عماد متعب أهداف المنتخب المصري في الدقيقة الـ 38 من علامة الجزاء.

 

المواجهة الرابعة كانت منذ أيام 11 أكتوبر الجاري وفاز منتخب مصر ضد موريتانيا  بنتيجة 2-0، باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب بتوقيع محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح على الترتيب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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