غانا تسقط بثنائية أمام السودان في تصفيات الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - فاز منتخب السودان علي نظيره الغاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “ شهداء بنينا ” في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل هدفي المنتخب السوداني كل من أحمد حامد التش ومحمد عبد الرحمن في الدقيقة 62 و65.

وبتلك النتيجة يعزز منتخب السودان تواجده في وصافة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى النقطة السابعة فيما تتواجد غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة السادسة عقب فوز السودان

1- انجولا 9 نقاط

2- السودان 7 نقاط

3- غانا نقطتين

4- النيجر نقطة

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