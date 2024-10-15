الزمالك يضع شعار أكبر قلعة رياضية في مصر على قمصان اللاعبين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - وضع مسئولو نادي الزمالك عبارة أكبر قلعة رياضية في مصر على قمصان التدريب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وبدأ الأمر عندما حل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، وأكد بشكل عفوي أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومن لم يعتقد ذلك لا يفهم في الرياضة، قبل أن يسخر محمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة الأهلي من الأمر عبر “فيس بوك”، ليكرر لبيب الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثقافة المصرية.

وبعدها وضع مسئولو قناة الزمالك “هاشتاج” تضمن عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على شاشة القناة، لتستمر حالة الجدل التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

ثم أطلق نادي الزمالك شعار “أكبر قلعة رياضية” عبر المنصات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤرخ رياضي: الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام

فيما أكد عماد عبد المسيح، المؤرخ الرياضي، أن نادي الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال عبد المسيح في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك له الريادة في الألعاب الجماعية على مستوى التاريخ والأرقام ويستحق بكل تأكيد أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأضاف: "لا يوجد نادٍ مثل الزمالك حقق ألقابًا قارية في جميع الألعاب خلال القرن الـ20 وكررها في القرن الـ21".

وتابع: "الزمالك ينفرد في أرقام عديدة بكل الألعاب لم يستطع أي نادٍ أن يحققها".

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