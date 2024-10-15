الرياضة - 05:53 - أبو الوفا يهدى درع وقميص المنتخب لسفير مصر في موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - قام سفير مصر بموريتانيا خالد يوسف بتنظيم حفل عشاء مساء أمس حضره محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، وحرص أبو الوفا علي إهداء درع اتحاد الكرة و قميص منتخب مصر للسفير المصري، كما وجه الشكر علي تسهيل المهام للبعثة عقب وصولها لموريتانيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا في السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

واستطاع المنتخب الوطني أن يقتنص فوزاً من نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضي، ويتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية