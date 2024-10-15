قبل السوبر المحلي، مخاوف داخل الأهلي بشأن خماسي الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - النادي الأهلي، تسود حالة من القلق داخل النادي الأهلي بشأن خماسي الفريق محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية بسبب تواجدهم رفقة منتخب مصر في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها مساء اليوم.

وتأتي حالة القلق داخل الأهلي خوفا من تعرض أي منهم للإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام المرابطين ما يؤدي إلى غياب اللاعب عن الفريق في بطولة كأس السوبر المصري المقرر انطلاقها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وعلي جانب آخر، ينتظر مسئولو النادي الأهلي موقف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقراره بشأن تحديد اللاعبين المعارين من الفريق الي صفوف نادي زد من أجل إتمام صفقة الحصول على ثنائي زد عبد الرحمن البانوبي ومصطفي زيكو من أجل تدعيم صفوف الأهلي قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويدخل قائمة المرشحين من الأهلي في صفقة زد مصطفى أبو الخير وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد واخيرا طاهر محمد طاهر الذي يرغب زد في التعاقد معه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

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