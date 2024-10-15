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الرياضة - 05:31 - قبل مواجهة السوبر.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حسين السيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - قبل مواجهة السوبر.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حسين السيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - قبل مواجهة السوبر.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حسين السيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - السوبر المحلي.. كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع الظهير الأيسر حسين السيد قادما من النادي المصري، في ظل احتياج الفريق لدعم مركز الظهير الأيسر استعدادا للفترة المقبلة.

جاء ذلك دعما للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قبل منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويبحث سيراميكا عن الظهور بشكل مميز خلال مواجهة الأهلي أملا في الصعود إلى نهائي السوبر المصري الذي يشارك به بصفته بطلا لكأس الرابطة.

وسينضم الظهير الأيسر بعقد يمتد لـ3 سنوات، وسيسافر مباشرة إلى الإمارات للانضمام لمعسكر الفريق.

وقال حسين السيد “أنهيت كل شيء مع المصري، وانضممت لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي”، وأنا الآن متواجد في المطار استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري”.

وأضاف: “أشكر إدارة المصري البورسعيدي على الفترة الماضية وكل اللاعبين والمجلس والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وإن شاء الله المصري يحقق بطولة”، مضيفا لم يتحدث أحد معي في بورسعيد لتجديد عقدي، وتلقيت عرضا محترما من سيراميكا والمصري وافق عليه، والبعض قال إن المصري عرض التجديد ولكن هذا لم يحدث مطلقا”.

وتابع: وقعت 3 مواسم مع سيراميكا بعرض مالي محترم والناس “قدروني” بشكل جيد.

وكتب سيراميكا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: " رحبوا معنا بلاعبنا الجديد حسين السيد، الظهير الأيسر ينضم إلى سيراميكا كليوباترا قادما من النادي المصري".

ولعب حسين السيد 21 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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