الصين تهزم أندونيسيا 2-1 في تصفيات آسيا لكأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - تصفيات كأس العالم، فاز منتخب الصين على إندونيسيا بهدفين لهدف في مدينة شينغدو الصينية في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز هدفي الصين بهرام ابدويلي وتشانج اينونج في الدقيقة 21 و41 من المباراة.

مباراة الصين وإندونيسيا



بهذا الفوز، تضع الصين أول ثلاث نقاط في رصيدها، متساوية بذلك مع إندونيسيا التي تلقت خسارتها الأولى في المجموعة.





وعلى الجانب الآخر، يحتل المنتخب الإندونيسي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط جمعها من ثلاث تعادلات دون هزيمة أمام الأخضر السعودي وأستراليا والبحرين.

وكلف الاتحاد الدوليّ لكرة القدم مراقب الحكام الدولي العراقيّ علاء عبد القادر لمُراقبة حُكام مباراة منتخبي الصين وإندونيسيا ا في مدينة شينغدو الصينية في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية 2026.



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