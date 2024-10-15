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الرياضة - 05:14 - إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:14 - إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:14 - إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا بشكل رسمي، والتي كان مقرر إقامتها اليوم.

وكانت بعثة منتخب نيجيريا غادرت ليبيا أمس الإثنين، بعد تأخر وصولها إلى مطار بنغازي، وهي المدينة التي كان ستستقبل المباراة.

وقرر "كاف" أمس الإثنين، إحالة ملف مباراة المنتخبين الليبي والنيجيري للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب حول ملابساتها.

وجاءت تصرفات الجانب الليبي، بعد معاناة كبيرة عانى منها المنتخب في مباراة الذهاب بنيجيريا، وهو ما أعرب عنه الاتحاد الليبي لكرة القدم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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