تصفيات أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين مالاوي والسنغال في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - انتهى الشوط الأول بين مباراة السنغال مع مالاوي بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

ويحتل منتخب السنغال الترتيب الثاني بالمجموعة 12 برصيد 7 نقاط ويحتل منتخب مالاوي الترتيب الأخير من دون رصيد.

وكانت السنغال قد فازت على مالاوي 4-0 في الجولة الماضية، حيث أحرز رباعية السنغال باب غايي وساديو ماني وبولايي ديا ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 35 و69 و71 و77، وتعرض لاعب مالاوي برايتون مونتالي للكرة في الدقيقة الـ 35.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء المباراة بين ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وجاء ذلك بعد مغادرة بعثة منتخب نيجيريا الأراضي الليبية بعد أن علقت في مطار الأبرق في ليبيا.

إحالة أزمة المباراة للجنة الانضباط

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إحالة أزمة مباراة منتخب نيجيريا، الذي علقت بعثته في مطار الأبرق في ليبيا، إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك اللوائح والقوانين.

عقوبات منتظرة ضد منتخب ليبيا

وقال أحمد عبد المجيد والذي يعد من الشخصيات الرياضية البارزة في ليبيا في تصريح لموقع winwin: "الكل يعلم أن هناك مراقبًا ومنظمًا للمباراة ومنسقًا عامًا معه، وإذا لم يحصل هذا الثنائي الدولي على تقرير كامل بأنه انسحاب مشروع سيكون قرار لجنة الانضباط في صالح المنتخب الليبي".

وتابع: "وفي هذه الحالة سيتم فقط فرض عقوبات مالية على اتحاد الكرة الليبية وستتم إعادة المباراة في ملعب محايد خارج البلاد سيحدده الكاف".

وأضاف:"أما إذا أثبت أن انسحاب المنتخب النيجيري مشروع ورفع المنسق المباراة تقريره إلى لجنة الانضباط في هذا الشأن؛ فستكون هناك عقوبات كبيرة على منتخب ليبيا، منها حرمانه من اللعب في بلاده واحتساب نقاط المباراة للجانب النيجيري وغرامة مالية كبيرة".

وحول ما تعرضت له بعثة منتخب ليبيا الأسبوع الماضي من معاملة سيئة عند وصوله إلى مطار لاجوس في نيجيريا قال أحمد عبد المجيد: "اتحاد الكرة الليبي هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى، خاصةً فيما حدث في نيجيريا بسبب سوء التنسيق مع الجانب النيجيري".

وختم أحمد عبد المجيد تصريحاته قائلًا: "الجانب النيجيري يعرف عمله جيدًا، ولا أعتقد أن قرار الانسحاب جاء دون اللجوء إلى أسانيد مقنعة وقانونية؛ لأنه في هذه الحالة سوف يستبعد من المنافسات القارية وسيتم إيقافه لمدة عامين وهو ما يحرص على عمله حاليًا، حتى لا يتعرض لهذه العقوبة".

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