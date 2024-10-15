تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتعادل مع السودان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - تعادل منتخب غانا مع نظيره السوداني سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب “ شهداء بنينا ” في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب السودان وغانا ضمن المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا رفقة منتخبي أنجولا والنيجر.

ترتيب المجموعة السادسة

1- انجولا 9 نقاط

2- السودان 4 نقاط

3- غانا نقطتين

4- النيجر نقطة

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