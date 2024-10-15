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تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتعادل مع السودان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتعادل مع السودان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، غانا تتعادل مع السودان سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - تعادل منتخب غانا مع نظيره السوداني سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب “ شهداء بنينا ” في الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

ويتواجد منتخب السودان وغانا ضمن المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا رفقة منتخبي أنجولا والنيجر. 

ترتيب المجموعة السادسة 

1- انجولا 9 نقاط 

2- السودان 4 نقاط 

3- غانا نقطتين  

4- النيجر نقطة  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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