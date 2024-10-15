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الرياضة - 04:56 - عبد الواحد السيد يصل الإمارات قبل بعثة الزمالك استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:56 - عبد الواحد السيد يصل الإمارات قبل بعثة الزمالك استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - عبد الواحد السيد يصل الإمارات قبل بعثة الزمالك استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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