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الرياضة - 04:39 - ملخص وأهداف مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:39 - ملخص وأهداف مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:39 - ملخص وأهداف مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - انفرد منتخب كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا ثمينا 3 / 2 على ضيفه منتخب العراق، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب حكوريا الجنوبية بالتسجيل عن طريق أوه سي هون في الدقيقة 41، قبل أن يحرز أيمن حسين هدف التعادل للمنتخب العراقي في الدقيقة 51.

وسرعان ما عاد منتخب كوريا الجنوبية للتقدم من جديد بواسطة أوه هيون جو في الدقيقة 75، ثم أضاف زميله لي جاي سونج الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أحرز ابراهيم بايش الهدف الثاني للعراق.

وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالتصفيات، إلى 10 نقاط في الصدارة، مؤكدا تعافيه من بدايته المتعثرة التي شهدت تعادله بدون أهداف مع ضيفه منتخب فلسطين في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب العراق، الذي يأمل في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق أن سجل ظهوره الوحيد في مونديال عام 1986 بالمكسيك، عند 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

ويلتقي منتخب الأردن، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مع ضيفه منتخب سلطنة عمان، الذي يتواجد في المركز الرابع بثلاث نقاط في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة بالمجموعة.

كما يلتقي في ذات الجولة بالمجموعة منتخب فلسطين، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، مع ضيفه منتخب الكويت، الذي يحتل المركز الخامس بنقطتين.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة للتصفيات على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.=

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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