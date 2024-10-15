الرياضة - 04:39 - رضا شحاتة يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور: يا تبقى كريستيانو يا هتعتزل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، إن إمام عاشور لم يصل لنصف مستواه مع النادي الأهلي حتى الآن.

وأضاف رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن إمام عاشور من وجهة نظري مستواه مع الأهلي لم يتجاوز 50%، ولا يمكنه الوصول حتى 80%.

وتابع شحاتة: اللاعب لديه أمور كثيرة في عقله سواء الكرة أو الأسرة أو كل أمور الحياة، وإذا وضع مساحة كبيرة للكرة فسيكون مثل كريستيانو رونالدو، وإذا انشغل بأمور أخرى فلن يستمر وسيضطر في الأخير للاعتزال.

واختتم رضا شحاتة: الكرة هي من تصنع للاعب الاسم والتاريخ والبطولات، ولابد أن تكون دماغ اللاعب كلها كرة أو نسبة كبيرة منها وليست الأمور الأخرى، وذلك إذا أراد الاستمرار في الملاعب.