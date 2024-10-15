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الرياضة - 04:18 - رضا شحاتة يكشف الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:18 - رضا شحاتة يكشف الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:18 - رضا شحاتة يكشف الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، إن منتخب موريتانيا منظم جدا دفاعيا وهجوميا، ولديهم حلول ولديهم شغل فني واضح وضايقوا المنتخب لمدة 70 دقيقة.

وأضاف رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن بعد الهدف الأول للمنتخب خُلقت المساحات بسبب هجومهم، وهذا ما يميز منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة

وتابع شحاتة: موريتانيا ليس لديهم حلول غير الفوز، وهو ما سيصنع مساحات كبيرة، يمكننا المكسب من خلالها خاصة إذا كان هناك تركيز كبير من اللاعبين.

واختتم رضا شحاتة: الأفضل أن يلعب المنتخب بنفس طريقته، وأحيانا الطريقة على الورق تختلف عنها في الملعب، وهناك مرونة في طرق اللعب أثناء المباراة خلال الحالات الهجومية والدفاعية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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