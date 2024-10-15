الرياضة - 04:18 - أيمن يونس: حسام حسن يتعرض للاضطهاد.. ولا يصح أن يتجاهله اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن حديث حسام حسن عن الاضطهاد يترجم ما يشعر به، ولو شعر بشيء آخر لتحدث عنه، وأعتقد أن حسام حسن لا يشعر بالألفة والروح والمساندة النفسية.

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن المساندات النفسية للمدرب هامة جدا للمدرب ومثله مثل اللاعب، وهو لا يشعر بها لذلك يتحدث، ولا يمكن تجاهله من جانب اتحاد الكرة، حتى لو كان الاتحاد سينهي مهمته بعد شهرين.

واختتم أيمن يونس: رغم فوز حسام حسن لا يجد من يدعمه أو يصفق له أو يدعمه نفسيا وهو سبب غضبه وخروجه بهذه التصريحات.