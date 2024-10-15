للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 04:18 - تعادل اليابان وأستراليا في مباراة النيران الصديقة بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:18 - تعادل اليابان وأستراليا في مباراة النيران الصديقة بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:18 - تعادل اليابان وأستراليا في مباراة النيران الصديقة بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - أهدر منتخب اليابان أول نقطتين في مسيرته بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتعادل منتخب اليابان 1 / 1 مع ضيفه منتخب أستراليا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث لعبت النيران الصديقة دورا في تسجيلهما.

وبادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب الياباني شوجو تانيجوتشي، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم كثيرا، بعدما أدرك منتخب اليابان التعادل في الدقيقة 76 بواسطة كاميرون بورجس، مدافع منتخب أستراليا، الذي سجل هدفا عكسيا للمنتخب المضيف.

ورغم التعادل، بقي المنتخب الياباني، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة، متربعا على القمة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط أمام منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني مؤقتا.

ويلتقي في وقت لاحق بنفس الجولة بالمجموعة منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط مع ضيفه منتخب البحرين، الذي يحتل المركز الرابع بنفس العدد من النقاط.

كما يلعب في المجموعة ذاتها منتخب الصين، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب إندونيسيا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة للتصفيات على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق