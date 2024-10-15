الرياضة - 04:18 - تعادل اليابان وأستراليا في مباراة النيران الصديقة بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - أهدر منتخب اليابان أول نقطتين في مسيرته بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتعادل منتخب اليابان 1 / 1 مع ضيفه منتخب أستراليا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث لعبت النيران الصديقة دورا في تسجيلهما.

وبادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب الياباني شوجو تانيجوتشي، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم كثيرا، بعدما أدرك منتخب اليابان التعادل في الدقيقة 76 بواسطة كاميرون بورجس، مدافع منتخب أستراليا، الذي سجل هدفا عكسيا للمنتخب المضيف.

ورغم التعادل، بقي المنتخب الياباني، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة، متربعا على القمة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط أمام منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني مؤقتا.

ويلتقي في وقت لاحق بنفس الجولة بالمجموعة منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط مع ضيفه منتخب البحرين، الذي يحتل المركز الرابع بنفس العدد من النقاط.

كما يلعب في المجموعة ذاتها منتخب الصين، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب إندونيسيا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة للتصفيات على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.