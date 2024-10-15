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تصفيات كأس العالم، كوريا الجنوبية تفوز على العراق بثلاثية - أخبار كلمتك

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تصفيات كأس العالم، كوريا الجنوبية تفوز على العراق بثلاثية - أخبار كلمتك

تصفيات كأس العالم، كوريا الجنوبية تفوز على العراق بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - تصفيات كأس العالم، فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز ثلاثية كوريا الجنوبية اوه سي هون واوه هيون جو ولي جاي سونج في الدقائق 41 75 و84 من المباراة.

وأحرز هدفي العراق أيمن حسين وريبين غريب في الدقيقتين 51 و90 من المباراة.

تشكيل منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية 

 وبدأ منتخب العراق،  المباراة بالتشكيل التالي:

 

جلال حسن، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، علي فائز، مصطفى سعدون، لوكاس شيلمون، أمير العامري، إبراهيم بايش، أحمد يحيى، أيمن حسين، أمجد عطوان.

 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: فهد طالب، محمد الطائي، حسين حسن، يوسف الأمين، زيد تحسين، صفاء هادي، مناف يونس، علي جاسم، حسين علي، مهند علي، أحمد ياسين، أمين الحموي.

 

ترتيب منتخبي العراق وكوريا الجنوبية 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد كوريا الجنوبية الي 10 نقاط محتلا قمة المجموعة الثانية وتوقف رصيد العراق  عند 7 نقاط في الترتيب الثاني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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