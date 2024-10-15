الرياضة - 04:02 - نجم الزمالك يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، موقفه من خوض انتخابات اتحاد المقبلة، والتي تُقام في شهر ديسمبر المقبل.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أفكر ألا أخطأ وأفكر في الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، لأن العمل العام أصبح غير جيد.

واختتم نجم الزمالك السابق: الأجواء أصبحت بها عداء وليس منافسة، وأتمنى أن تعود الأجواء الإيجابية، والأمر في التواجد في اتحاد الكرة بالنسبة لي غير مطروح.