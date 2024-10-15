زغلول صيام يكتب: بين أكبر قلعة "الزمالك" ونادي القرن "الأهلي" ضاعت كرة القدم المصرية في مولد سوبر أبوظبي!! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:23 مساءً - لا أدري ما إذا كان شغل جماهير كرة القدم في مصر بتوافه الأمور أمرا مقصودا أم عفويا.. فهذا يقول إنه أكبر قلعة رياضية في مصر، وذاك يردد أنه نادي القرن وفوق الجميع، وبين هذا وذاك بدأت معالم كرة القدم المصرية تدخل مرحلة الضياع واختفاء الهوية المميزة لها.

ولا أدري أيضا ما هو العائد على الأهلي أو الزمالك من هذا الهراء الذي يتردد يوميا، وكل لحظة ويغذيه إعلام لا يريد الخير للكرة المصرية… سيظل الأهلي والزمالك قطبي الكرة في مصر.. الأهلي الأكثر تتويجا وتحقيقا للبطولات، والزمالك نادٍ عريق ومصدر فخر لكل من ينتمي إليه.

ماذا يريد كلا الطرفين من هذا الهراء أكثر من إثارة الفتنة؟! وهل ننتظر حتى تحدث كارثة أخرى، كما حدثت في بورسعيد 2012؟! ماذا يريد هذا أو ذاك من الجدل السفسطائي الذي يدور يوميا، وهو يغطي على أحداث أراها من وجهة نظري أكثر أهمية؟!

ماذا تقول وأنت ترى أن أخبار السوبر "إياه" تتصدر أخبار المواقع والصحف في يوم يلعب فيه المنتخب الوطني مباراة أمام موريتانيا؟! إنه التعصب الأعمى الذي أفسد أشياء كثيرة…

التعصب البغيض وهو الذي لا يظهر إلا في وقت الانحطاط الكروي… لا أحد يريد أن يفكر أو أن يعالج الأمور… لسه بنتكلم عن أكبر قلعة رياضية ونادي القرن، ولا أحد يريد أن ينظر لواقعنا بعين مجردة..

لو نظرت بالعين المجردة ستجد أن الدوري المصري ترتيبه في المراكز الأخيرة على مستوى العالم، بدليل أننا اليوم في منتصف شهر أكتوبر وما زلنا لا نعرف متى قرعة الدوري ؟! وماهو الموعد الحقيقي للبداية؟!

وهل حضرتك حاولت أن تعالج المشكلات التي ظهرت الموسم الماضي؟! وهل حاولت أن تنقح اللوائح حتى يمكن أن تساير العصر أم أن كل مشكلة تحيلها للجنة الانضباط؟!.. ولجنة الانضباط تعني حفظ الموضوع في الثلاجة لأن اللجنة الموقرة غير موجودة منذ أزمة الشيبي…

نعم نحن أساتذةٌ في الكلام والتنظير دون أن تكون هناك حلول واقعية لواقع أليم تشهده الكرة المصرية.

مولد السوبر…………

ولماذا ننشغل بمستقبل كرة القدم المصرية، والكل يعد حقائبه للسفر إلى أبوظبي، حيث المهرجان الكبير للسوبر المبجل؟!…. ولا يعني إذا كانت لك وظيفة هناك أم أنها بالنسبة لك هي رحلة الشتاء والصيف… وطبعا في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية في الغردقة تنطلق الأسبوع القادم، وطبعا جو أبوظبي أفضل من الغردقة… المحظوظون صدرت لهم التأشيرات لأبوظبي، والغلابة إلى الغردقة، والفقير اللي زي حالاتي طبعا تأشيرته لبين السرايات!!!!

من فضلكم انتبهوا… الأمر جد خطير

على يقين أن كلامنا يدخل من الأذن اليمنى ويخرج من اليسرى، وكلما حاولت الصمت لا أستطيع !!

عموما، أتمنى رحلة سعيدة للمحظوظين في أبوظبي، وإقامة جميلة للغلابة في الغردقة، ولا عزاء للفقير أمثالي…. ودمتم.