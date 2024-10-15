الأهلي في الصدارة بـ14 لقبا، السجل الذهبي لأبطال السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:23 مساءً - تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة 2024 في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.



وانطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

ويحتل فريق الأهلي الترتيب الأول في الفرق الأكثر حصولا على لقب السوبر المحلي برصيد 14 لقبا في أعوام 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022 و2023.

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري



الأهلي 14 لقبا

الزمالك 4 ألقاب

المقاولون العرب لقب وحيد

حرس الحدود لقب وحيد

طلائع الجيش لقب وحيد



حقق المقاولون لقب 2004 بفوزه 4-2 على الزمالك، وحصد الحرس لقب نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم فاز الجيش بلقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.





الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024



تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا، فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.