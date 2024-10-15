تصفيات كأس العالم، تأخر العراق بهدف أمام كوريا الجنوبية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - تصفيات كأس العالم، تأخر منتخب العراق بهدف دون رد أمام منتخب كوريا الجنوبية بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز هدف كوريا الجنوبية اوه سي هون في الدقيقة 41 من المباراة.

تشكيل منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية

وأعلن الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، عن التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام مستضيفه منتخب كوريا الجنوبية كالتالي:

جلال حسن، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، علي فائز، مصطفى سعدون، لوكاس شيلمون، أمير العامري، إبراهيم بايش، أحمد يحيى، أيمن حسين، أمجد عطوان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فهد طالب، محمد الطائي، حسين حسن، يوسف الأمين، زيد تحسين، صفاء هادي، مناف يونس، علي جاسم، حسين علي، مهند علي، أحمد ياسين، أمين الحموي.

ترتيب منتخبي العراق وكوريا الجنوبية

وحصد العراق 7 نقاط من 3 مباريات، ويحتل وصافة المجموعة، بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية المتصدر.

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان وأستراليا بالشوط الأول تصفيات كأس العالم 2026، تشكيل منتخب العراق لمواجهة كوريا الجنوبية



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