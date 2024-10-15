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الرياضة - 02:57 - تفاصيل إصابة فلوريان فيرتز في مباراة ألمانيا وهولندا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:57 - تفاصيل إصابة فلوريان فيرتز في مباراة ألمانيا وهولندا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:57 - تفاصيل إصابة فلوريان فيرتز في مباراة ألمانيا وهولندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - يترقب فريق باير ليفركوزن، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" عودة لاعبه الأساسي فلوريان فيرتز إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

واضطر فيرتز "21 عاما" للخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد ضيفتها هولندا، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 / صفر أمس الاثنين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وصرح يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بأن فيرتز تعرض لإصابة في كاحل القدم، حيث قال "آمل ألا تكون الإصابة خطيرة".

ومن المقرر يتم إجراء المزيد من الفحوصات اليوم الثلاثاء.

ويستعد ليفركوزن لملاقاة ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي يقدم انطلاقة رائعة في مسيرته بالدوري الألماني هذا الموسم، يوم السبت القادم، بالمسابقة المحلية، قبل أن يحل ضيفا على ستاد بريست الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدها بأربعة أيام.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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