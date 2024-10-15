تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان وأستراليا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:46 مساءً - تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان ومنتخب أستراليا سلبيا بالشوط الأول على ملعب سايتاما ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة من الدور الثالث بـالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب اليابان ضد أستراليا



أعلن المدير الفنى لمنتخب اليابان تشكيل الساموراي علي ملعب سايتاما استعدادًا لمواجهة ضيفه منتخب أستراليا

وجاء تشكيل منتخب اليابان ضد أستراليا كالتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي.

خط الدفاع: كوكي ماتشيدا-مايا يوشيدا - شوجو تانيجوتشي.

خط الوسط: كاورو ميتوما - او تاناكا- هيديماسا موريتا - ريتسو دوان- تاكيفوسا كوبو - تاكومي مينامينو.

الهجوم: اياسة أويدا.

تشكيل أستراليا ضد منتخب اليابان



بينما تمثل تشكيل منتخب أستراليا ضد اليابان في:

حراسة المرمى: جو جاوسي.

خط الدفاع: جاسون جيريا، هاري سوتار، كاميرون بورجس.

الوسط: لويس ميلر، لوك برتان، جاكسون إيرفين، جوردان بوس.

خط الهجوم: ريلي مكجري، ميتشيل ديوك، أيدين هروستيتش.

ترتيب منتخبي استراليا واليابان

ويحتل منتخب اليابان المركز الأول بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات بينما يتواجد منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد منتخبي السعودية والبحرين، وأخيرًا منتخبي إندونيسيا والصين.

ويسعي منتخب اليابان في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية للتأهل لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي بعدما سحق الصين 7-0 والبحرين 5-0 قبل أن يتغلب على السعودية 2-0

وتسعي أستراليا، لضمان تأهلها السادس على التوالي إلى كأس العالم



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.