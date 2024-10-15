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تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان وأستراليا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان وأستراليا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان وأستراليا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:46 مساءً - تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان ومنتخب أستراليا سلبيا بالشوط الأول على ملعب سايتاما ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة من الدور الثالث بـالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب اليابان ضد أستراليا 
 

أعلن المدير الفنى لمنتخب اليابان تشكيل الساموراي علي ملعب سايتاما استعدادًا لمواجهة ضيفه منتخب أستراليا 

وجاء تشكيل منتخب اليابان ضد أستراليا كالتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي.
خط الدفاع: كوكي ماتشيدا-مايا يوشيدا - شوجو تانيجوتشي.

خط الوسط: كاورو ميتوما - او تاناكا- هيديماسا موريتا - ريتسو دوان- تاكيفوسا كوبو - تاكومي مينامينو.

الهجوم: اياسة أويدا.

 

تشكيل أستراليا ضد منتخب اليابان
 

بينما تمثل تشكيل منتخب أستراليا  ضد اليابان في:

حراسة المرمى: جو جاوسي.

خط الدفاع: جاسون جيريا، هاري سوتار، كاميرون بورجس.

الوسط: لويس ميلر، لوك برتان، جاكسون إيرفين، جوردان بوس.

خط الهجوم: ريلي مكجري، ميتشيل ديوك، أيدين هروستيتش.

ترتيب منتخبي استراليا واليابان

ويحتل منتخب اليابان المركز الأول بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات بينما يتواجد منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد منتخبي السعودية والبحرين، وأخيرًا منتخبي إندونيسيا والصين.

ويسعي منتخب اليابان في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية للتأهل لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي بعدما سحق الصين 7-0 والبحرين 5-0 قبل أن يتغلب على السعودية 2-0

وتسعي أستراليا، لضمان تأهلها السادس على التوالي إلى كأس العالم
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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