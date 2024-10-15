منتخب مصر كعبه عالي على منتخب المرابطين حتى في نواكشوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:28 مساءً - يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة مصر وموريتانيا في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مساء، في نواكشوط ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب المرابطين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

تاريخ مباريات منتخب مصر ضد موريتانيا

التقي منتخبا مصر وموريتانيا اربعة مرات قبل مواجهة الليلة منهم ثلاثة مواجهات رسمية والرابعة ودية وفاز الفراعنة خلال ثلاثة مواجهات وتعادلا في مباراة واحدة كانت في موريتانيا



المباراة الأولى كانت في يوم 25 مارس من عام 2007 في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2008 وفاز منتخب مصر على موريتانيا بثلاثية نظيفة على ملعب «القاهرة الدولي».

وجاءت أهداف منتخب مصر عن طريق محمد زيدان في الدقيقة الثانية عشر، وأضاف بلال سيديبيه الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الـ 23 بالخطأ في مرماه، بينما اختتم حسام غالي أهداف المنتخب المصري في الدقيقة الـ 66.

بينما المواجهة الثانية كانت في الثالث من يونيو عام 2007، بين منتخب مصر ضد موريتانيا بملعب الاخير وكانت ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها 2008 وحسم حينها التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة.

وسجل هدف منتخب مصر حينها الصقر أحمد حسن بينما عدل يوهان لانجلي النتيجة لأصحاب الأرض.

أما اللقاء الثالث كان في الخامس عشر من أبريل عام 2012 وديا وفاز منتخب مصر حينها بثلاثية نظيفة على ملعب «راشد» بنادي شباب أهلي دبي.

وافتتح محمد ناجي جدو أهداف الفراعنة في الدقيقة الـ 25، وعاد اللاعب ذاته ليُضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ30، بينما اختتم عماد متعب أهداف المنتخب المصري في الدقيقة الـ 38 من علامة الجزاء.

المواجهه الرابعة كانت منذ ايام 11 اكتوبر الجاري وفاز منتخب مصر ضد موريتانيا بنتيجة 2-0، باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب بتوقيع محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح على الترتيب.

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