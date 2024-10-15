بطل إيطاليا وفريق أمريكي، عرضان جديدان على طاولة محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:28 مساءً - تلقى محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، عرضًا غير متوقع وفقًا لتقارير صحفية إيطالية، حيث أشار تقرير من موقع "إنتر لايف" إلى أن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي يسعى للحصول على خدمات النجم الدولي المصري.

ويرغب إنتر ميلان في إعادة صلاح إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول، خاصة وأن اللاعب لا يزال قادرًا على تقديم الأداء المتميز.

يأتي هذا في وقت يقترب فيه عقد محمد صلاح مع ليفربول من الانتهاء، حيث يسعى النادي الإيطالي للاستفادة من كون النجم المصري متاح بشكل مجاني.

عرض إنتر ميلان ليس الوحيد أمام صلاح

لكن إنتر ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات محمد صلاح، فعلى مدار الأشهر الماضية كان هناك عدة أندية تريد الحصول على عقد النجم المصري.

أندية الدوري السعودي ترغب في ضم صلاح

على مدار أكثر من عام ونصف تحدثت تقارير صحفية عديدة عن وجود رغبة سعودية في الحصول على خدمات محمد صلاح في دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ الأمر من عند نادي الاتحاد الذي حاول على مدار أشهر أن يضم النجم المصري، ثم بدأت الأنباء تتحدث عن الهلال وتقديم عرض مادي أكبر من نظيره الجداوي.

وبعدهم ظهرت تقارير تفيد أن الأهلي السعودي هو الآخر يريد النجم المصري، حتى النصر لم يسلم من تلك الأنباء.

عرض آخر من الولايات المتحدة الأمريكية

بحسب ما ذكرت تقارير عديدة فالنجم المصري محمد صلاح مطلوب في الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل.

تؤكد التقارير أن صلاح مطلوب في الفريق الجديد الذي سيلعب في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في الموسم الجديد والذي يدعى سان دييجو.

ويسعى النادي الذي كلف انشائه 500 مليون دولار لضم صلاح وكيفن دي بروينه سويًا، بعدما نجح بالفعل في الحصول على توقيع ايرفينغ لوزانو.

باريس سان جيرمان في الصورة

يبحث باريس سان جيرمان منذ رحيل كيليان مبابي عن نجم كبير يصلح أن يكون قائدًا للمشروع الخاص بهم، بالأخص بعد رحيل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا من قبل الفرنسي لاعب ريال مدريد الحالي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" في فبراير الماضي أن النادي الباريسي يريد صلاح، قبل أن تؤكد "ذا صن" الأنباء قبل حوالي عشرة أيام مرة أخرى، حيث ذكرت إنهم قدموا عرضًا بالفعل للمصري لمدة ثلاث سنوات.

برشلونة قد يعود للتفاوض

كان النادي الكتالوني برشلونة يريد ضم محمد صلاح منذ العام 2022 عندما جاء لابورتا لأول مرة، وانتشرت أنباء عن اتفاقه مع المصري على الانضمام لهم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

لكن صلاح جدد عقده في صفوف الريدز وتم إغلاق الباب على تلك الفكرة بشكل مؤقت لحين قرب انتهاء عقده من جديد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" في يونيو الماضي فصلاح لا يزال يثير اهتمام جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وسيحاول ضمه بشكل مجاني في الصيف.



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