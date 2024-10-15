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الرياضة - 02:13 - جوميز يعقد جلسة خاصة مع عبد الله السعيد في مران الزمالك اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:13 - جوميز يعقد جلسة خاصة مع عبد الله السعيد في مران الزمالك اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:13 - جوميز يعقد جلسة خاصة مع عبد الله السعيد في مران الزمالك اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبد الله السعيد لاعب الوسط في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للسوبر المحلي.

جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد، وشهدت الحديث عن بعض الجوانب الفنية، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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