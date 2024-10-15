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الرياضة - 02:13 - أليكس فيرجسون يتخلى عن منصبه في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:13 - أليكس فيرجسون يتخلى عن منصبه في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:13 - أليكس فيرجسون يتخلى عن منصبه في مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - يعتزم السير أليكس فيرجسون التنحي عن منصبه كسفير لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وتأتي تلك الخطوة كجزء من عملية خفض التكاليف في فريق كرة القدم بالنادي العريق، الذي تتولى إدارته شركة "إينيوس" التي باتت مسؤولة عن عمليات كرة القدم بالنادي منذ أن أكمل مؤسسها السير جيم راتكليف شراء حصة تبلغ 7ر27٪ في وقت سابق من هذا العام.

وتوج فيرجسون بـ 38 لقبا خلال الفترة التي أمضاها في تدريب مانشستر يونايتد التي امتدت لنحو 27 عاما، حيث كان من بينها 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لدوري أبطال أوروبا.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن فيرجسون توصل لاتفاق ودي مع إدارة مانشستر يونايتد لإنهاء مهامه كسفير عندما ينتهي الموسم الحالي.

وذكرت مصادر في مانشستر يونايتد لـ"بي أيه ميديا" أنه لم يكن هناك أي مشاكل بشأن تلك المسألة، حيث التقى راتكليف بفيرجسون ليبلغه بأن النادي لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف سفرائه.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن فيرجسون حصل على 16ر2 مليون جنيه إسترليني 82ر2 مليون دولار مقابل واجباته كسفير في حسابات يونايتد لعام 2014.

أضافت المصادر في يونايتد أن فيرجسون يظل دائما موضع ترحيب في أولد ترافورد، وسيظل مديرا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي.

كان يونايتد أعلن في الشهر الماضي عن خسائر بلغت 2ر113 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024، لكن النادي شدد على أنه متوافق مع قواعد الربحية والاستدامة التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يُعاقب على الانتهاكات بخصم النقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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