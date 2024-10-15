أبرزها المفرقعات والقنابل، 10 محظورات للجماهير الموريتانية قبل مواجهة مصر الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - أعلن الاتحاد الموريتاني العديد من المحظورات الموجهة للجماهير قبل لقاء منتخب مصر الليلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الموريتاني، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن قائمة المواد العشرة المحظورة هي: “الماء المثلج، الأسلحة، القنينات، علب، الأكواب، أدوات خطرة، الخوذات، الأعمدة، الحيوانات، المفرقعات النارية/القنابل الداخلية”.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أفريقيا 2025

ونقدم لكم مشاهدة قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025، وهي قناة Sportdigital الألمانية الناقلة لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مجانا.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

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