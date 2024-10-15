أشرف أبو زيد يقود شباب مودرن سبورت لدور الثمانية لبطولة الكأس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - قاد أشرف أبوزيد المدير الفني لفريق مودرن سبورت مواليد 2005 لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد التي ينظمها اتحاد الكرة بعد تصدر قمة مجموعته متفوقا على غزل المحلة وزد وبتروجت.



وفاز مودرن سبورت علي بتروجت بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وعلى غزل المحلة 1-0، وزد 5-1 خلال دور المجموعات ليتأهل لدور الثمانية عن جدارة في المركز الأول برفقة غزل المحلة صاحب الوصافة بالمجموعة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت مواليد 2005 من:

أشرف أبوزيد مدير فني

حازم فتحي مدرب عام

محمد بديع مدرب حراس مرمي

مصطفى محمد مدرب أحمال

دكتور فراج

بلال مصطفى أخصائي تأهيل

باسل محمد مدلك.



وذلك تحت قيادة هيثم عرابي المدير الرياضي للنادي ومحمد عبدالجليل مدير قطاع الناشئين بالنادي وجمال السيد نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت.

وكان أشرف أبوزيد المدير الفني السابق لفريق الشباب بنادي بيراميدز مواليد 2003 نجح في الوصول لنهائي كأس الاتحاد لتلك المواليد أمام سموحة قبل أكثر من موسم وحقق نتائج ومراكز متقدمة خلال توليه قيادة شباب بيراميدز قبل سفره لقيادة شباب الساحل السعودي في الموسم الماضي والعودة من جديد هذا الموسم القاهرة وقيادة شباب مودرن سبورت.

خبرات أشرف أبوزيد التدريبية

جدير بالذكر أن أشرف أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب الشباب السابق خاض عدة تجارب تدريبية ناجحة آخرها فريق الشباب بنادي الساحل السعودي وقبلها شباب بيراميدز ونادي الرياض السعودي للناشئين والقادسية السعودية للناشئين علاوة على خبراته لمدة 10 سنوات بالتدريب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

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