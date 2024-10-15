بعد تخطي جوارديولا، أنشيلوتي على بعد خطوة من معادلة رقم مورينيو في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - اقتربت الموقعة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر لها 26 أكتوبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن لقاءات الجولة 11 من الليجا.

ويعول الملكي على خبرات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سبق له خوض الكلاسيكو مرات عديدة.

أنشيلوتي يتخطى جوارديولا ويقترب من معادلة مورينيو

وتمكن أنشيلوتي من خوض 16 مباراة في الكلاسيكو كمدرب وتخطى بيب جوارديولا، مدرب برشلونة السابق، في عدد مباريات الكلاسيكو التي قادها، عندما حقق الملكي انتصارا على البارسا بنتيجة 3-2، في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ويمتلك جوارديولا 15 مباراة كلاسيكو في جعبته، عندما قاد البارسا في الفترة من 2008 حتى 2012.

واحتل أنشيلوتي المركز الرابع في قائمة أكثر المدربين خوضا للكلاسيكو عبر التاريخ، حيث قاد ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، الأولى من 2013 إلى 2015، ثم من 2021 حتى اليوم.

معادلة رقم مورينيو

وسيكون أنشيلوتي على موعد مع معادلة المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الأسبق، والذي سبق له خوض كلاسيكو الأرض 17 مرة في الفترة من 2010 إلى 2013.

وخلال مباريات المدرب البرتغالي ضد البارسا في هذه الفترة، فاز الريال 5 مرات، بينما سقط أمام الفريق الكتالوني في 6 مباريات وتعادل 6 أيضا.

أما أنشيلوتي فيمتلك سجلا أفضل من مورينيو، ففي 16 مباراة، تمكن من الفوز 9 مباريات مقابل خسارته في 7، ولم يتعادل أبدا مع برشلونة.

وبعد معادلة مورينيو، سيكون أنشيلوتي في المركز الثالث بقائمة المدربين، ولن يسبقه سوى الهولندي يوهان كرويف، الذي قاد برشلونة في 25 لقاء كلاسيكو، والإسباني ميجيل مونيوز، الذي رأس مهمة الريال الفنية 36 مرة.

إنجاز شخصي ينتظر أنشيلوتي

من ناحية أخرى، سيكون أنشيلوتي على موعد مع إنجاز شخصي جديد، من حيث عدد الانتصارات المحققة في الكلاسيكو كمدرب.

ويتصدر القائمة ميجيل مونيوز، مدرب ريال مدريد السابق، الذي فاز بأكبر عدد من المباريات برصيد 16 مباراة على البارسا.

بينما يضم المركز الثاني ثلاثة مدربين كبار وهم يوهان كرويف وبيب جوارديولا (برشلونة) وأنشيلوتي (الريال)، حيث فاز الثلاثي ب 9 مباريات كلاسيكو خلال تاريخهم.

وحال انتصار الملكي على البارسا، فسينفرد أنشيلوتي بالمركز الثاني متفوقا على كرويف وبيب.

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