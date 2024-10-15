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الرياضة - 01:42 - رامى سعيد: أنا أهلاوي.. وأتمنى تتويج الفريق الآحمر بالسوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:42 - رامى سعيد: أنا أهلاوي.. وأتمنى تتويج الفريق الآحمر بالسوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:42 - رامى سعيد: أنا أهلاوي.. وأتمنى تتويج الفريق الآحمر بالسوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - كشف رامى سعيد لاعب الأهلى والمقاولون العرب ومنتخب مصر الأسبق أن انتمائه للقلعة الحمراء منذ الصغر ويتمنى تتويج الفريق الأحمر ببطولة كاس السوبر المحلى القادم ومصالحة اللاعبين للجماهير عقب خسارة السوبر الافريقى أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك.

وأوضح رامى سعيد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يظهر أمام عاشور بشكل جيد مع فريق الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث اللاعب لم يقدم ربع مستواه المعروف أثناء اللعب فى نادى الزمالك ".

وأشار رامى سعيد " منتخب مصر قادر على الفوز امام موريتانيا فى مواجهة اليوم وحسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 وهذا الأمر طبيعى والعودة مرة اخرى لحصد اللقب الغائب منذ سنوات ".

وأختتم رامى سعيد حديثه " أعمل حاليا بقطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب حيث أتولى تدريب فريق مواليد 2007 وهناك بعض المواهب التى سوف تظهر مع الفريق الأول ومنتخب مصر للناشئين الفترة المقبلة ".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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