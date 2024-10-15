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الرياضة - 01:42 - الخطيب يُجهز عرض مالي كبير ومنصب إداري للشناوي في الأهلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:42 - الخطيب يُجهز عرض مالي كبير ومنصب إداري للشناوي في الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:42 - الخطيب يُجهز عرض مالي كبير ومنصب إداري للشناوي في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - كشف الإعلامى محمد الليثى محمود الخطيب رئيس الأهلي، يجهز أكثر من عرض جيد لتقديمه لمحمد الشناوي حارس وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده مع النادي حيث ينتهي عقد الحارس في صيف 2025.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " يرغب الأهلي في الأبقاء على الشناوي لحين أسدال الستار على مشواره الكروي من خلال البقاء مع الفريق لمدة موسمين مقبلين والخطيب ينوي تقديم عرض جيد من الناحية المالية للشناوي لا يقل عن 35 مليون جنيه في الموسم صافي الضرائب مع استمرار إعفاؤه من نسبة المشاركة في المباريات، على أن يكون التجديد لمدة موسمين لينتهي عقده في صيف 2027 ".

وأشار محمد الليثى " رئيس الأهلي ينوي كذلك تقديم عرض أخر للشناوي بشغل أحد المناصب الإدارية في النادي بعد الاعتزال مبُاشرة وأن يكون للنادي دوراً في منح الحارس الدولي دورات خارجية يكتسب من خلالها خبرات تُساعده بعد ذلك في المجال الذي يسلكه بعد الإعتزال سواء كان مجال إداري أو تدريبي ".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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