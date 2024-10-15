الرياضة - 01:42 - وزير الرياضة: مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب توفر فرص عمل للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروعات الطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة سوف تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار الوزير، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلي محافظة الأقصر لافتتاح ملتقى الشباب العربي الأوربي الثامن والذي يقام على مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود بحضور المحافظ المهندس عبد المطلب ممدوح، إلى سعي الوزارة لضمان تحقيق الموارد المالية الجيدة والمتنوعة والتي تساهم في تحقيق استمرارية تقديم الأنشطة المختلفة على المستوي الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي للشباب والأسرة المصرية وأيضاً تساعد تلك الموارد المالية الجديدة المتدفقة في الرفع عن كاهل الدولة الدعم المادي لتلك المراكز والأندية والتي بالفعل تقوم الحكومة المصرية بتوفيره لتلك الأندية ومراكز الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي سعي الوزارة المتواصل، وفقا لرؤية القيادة السياسية، لتطوير كافة مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة ورفع كفاءتها وكفاءة البنية التحتية والمنشآت الرياضية والشبابية بها لترضي طموح ومتطلبات الشباب والأسر المصرية بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي تفقد خلال زيارته إلى الأقصر عددا من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة داخل مركز الشباب ومنها مركز الفنون شعبة الموسيقي والكورال وشعبة الفنون الشعبية والجدارية.. كما تفقد مركز شباب طيبة العوامية حيث افتتح ملعب خماسي نجيل صناعي، كما وضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري داخل نادي المدينة المنورة والتي اشتملت علي فرع للبنك الأهلي وإقامة مول تجاري وتنفيذ العديد من المحلات التجارية.

واختتم وزير الشباب جولته بمركز شباب طيبة العوامية بتفقده لمعرض المنتجات الحرفية واليدوية والتي قامت بتنفيذها الطلائع.