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الرياضة - 01:42 - سمير محمود عثمان: محمد معروف يستحق إدارة قمة الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:42 - سمير محمود عثمان: محمد معروف يستحق إدارة قمة الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:42 - سمير محمود عثمان: محمد معروف يستحق إدارة قمة الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - صرح سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك فى حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من عمر بطولة كاس السوبر المصرى.

وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يكون التحكيم المصرى ضمن عوامل نجاح بطولة السوبر المحلى بالإمارات وأخشى عند وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية مطالبتهم الإستعانة بالحكام الأجانب ".

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لابد من الحكم حب نفسه طوال سير اللقاء والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وجميع الحكام التى تم الأستعانه بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات ".

وأختتم سمير محمود عثمان حديثه " أتمنى خوض إنتخابات إتحاد الكرة بكل تأكيد ولكن لم أحسم الموقف حتى الآن وأرفض الحديث عن لجنة الحكام بسبب وجود محمد فاروق حاليا ويعمل بشكل جيد ".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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