سمير محمود عثمان: محمد معروف يستحق إدارة مباراة قمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - صرح سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك فى حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من عمر بطولة كاس السوبر المصرى.

وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يكون التحكيم المصرى ضمن عوامل نجاح بطولة السوبر المحلى بالإمارات وأخشى عند وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية مطالبتهم الإستعانة بالحكام الأجانب ".

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لابد من الحكم حب نفسه طوال سير اللقاء والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وجميع الحكام التى تم الأستعانه بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات ".

إنتخابات إتحاد الكرة

وأختتم سمير محمود عثمان حديثه " أتمنى خوض إنتخابات إتحاد الكرة بكل تأكيد ولكن لم أحسم الموقف حتى الآن وأرفض الحديث عن لجنة الحكام بسبب وجود محمد فاروق حاليا ويعمل بشكل جيد ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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